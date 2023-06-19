Центровой « » считает, что « » сильно рискует, выменивая из «Вашингтона».

«Повторение бруклинской истории 😂», – написал Нуркич.

Большую часть платежной ведомости «Санз» займут четыре контракта: (47,6 миллиона долларов), Бил (46,7 миллиона), Девин Букер (36,0 миллиона) и Деандре Эйтон (32,4 миллиона).

«Бруклин» ранее собрал в команде трех суперзвезд, но команда в итоге распалась, так и не став чемпионом НБА.

Анализ финала НБА через типы владений