Юсуф Нуркич об обмене Била в «Финикс»: «Повторение бруклинской истории»
Центровой «Портленда» Юсуф Нуркич считает, что «Финикс» сильно рискует, выменивая Брэдли Била из «Вашингтона».
«Повторение бруклинской истории 😂», – написал Нуркич.
Большую часть платежной ведомости «Санз» займут четыре контракта: Кевин Дюрэнт (47,6 миллиона долларов), Бил (46,7 миллиона), Девин Букер (36,0 миллиона) и Деандре Эйтон (32,4 миллиона).
«Бруклин» ранее собрал в команде трех суперзвезд, но команда в итоге распалась, так и не став чемпионом НБА.
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