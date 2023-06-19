Юсуф Нуркич об обмене Била в «Финикс»: «Повторение бруклинской истории»

Теги Бруклин Финикс Портленд НБА Вашингтон Кевин Дюрэнт Брэдли Бил Юсуф Нуркич Девин Букер Деандре Эйтон Баскетбол

Центровой «Портленда» Юсуф Нуркич считает, что «Финикс» сильно рискует, выменивая Брэдли Била из «Вашингтона».

«Повторение бруклинской истории 😂», – написал Нуркич.

Большую часть платежной ведомости «Санз» займут четыре контракта: Кевин Дюрэнт (47,6 миллиона долларов), Бил (46,7 миллиона), Девин Букер (36,0 миллиона) и Деандре Эйтон (32,4 миллиона).

«Бруклин» ранее собрал в команде трех суперзвезд, но команда в итоге распалась, так и не став чемпионом НБА.

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2 комментария

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Илья Купол
Братик, ты бы готовился к 15 месту в конфе. От вас единственный тащер уходит
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Ivan85
Ответ Илья Купол
Братик, ты бы готовился к 15 месту в конфе. От вас единственный тащер уходит
и че ему теперь голову теплом посыпать и закрыться в себе? правильно написал
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