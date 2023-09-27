Состоялась презентация книги «Люди и легенды», посвященной 100-летию ЦСКА

Состоялась презентация книги «Люди и легенды», посвященной 100-летию баскетбольного ЦСКА.

В мероприятии приняли участие президент армейского клуба , бывший игрок ЦСКА Сергей Тараканов, авторы книги Владимир Титоренко и .

«Мы впервые презентуем книгу про ЦСКА. Я хотел бы обратить внимание на то, как хотели ее назвать. Меня часто спрашивают, что такое ЦСКА, и мой ответ: «Это в первую очередь люди, которые играли, работали, болели за ЦСКА». Мы с авторами постарались выбрать самых значимых персонажей в истории клуба и немножко о них рассказать. Книга – это один из этапов празднования 100-летия клуба. В середине октября мы планируем сделать премьеру документального фильма про наш клуб. Спасибо ТАСС, что дали возможность в современных и комфортных условиях сделать презентацию книги», – сказал Ватутин.

«Книга – это большой труд. Выискивать информацию во всех источниках – это неимоверно сложно. Я отмечу, что список людей, про которых написана книга, должен быть больше – достойных людей очень много», – заявил Тараканов.

Цынкевич отметил, что у книги может быть переиздание с дополнениями.

«Мы будем продолжать эту работу. Если можно будет сделать расширенное переиздание, у нас будут материалы», – отметил Цынкевич.

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