Димитрис Итудис: «Желаю ЦСКА и другим клубам из России как можно быстрее вернуться на международную арену»

Теги ЦСКА Андрей Ватутин Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Беко Единая лига ВТБ Димитрис Итудис МБА Суперкубок Единой лиги ВТБ Баскетбол

Главный тренер «Фенербахче» Димитрис Итудис поделился впечатлениями от матча с МБА (94:79) в четвертьфинале Суперкубка Лиги ВТБ.

Итудис также вспомнил о своей бывшей команде – московском ЦСКА.

«Прежде всего, я благодарен РФБ и Единой лиге ВТБ за возможность участвовать в таком турнире. Я ждал возможности вернуться в Москву, увидеться со своими друзьями Андреем Ватутиным, Наталией Фураевой, Андреем Щепанковым, Николаем Цынкевичем – со всеми, с кем работал в ЦСКА.

Что касается игры, то МБА нас удивил. Соперник выглядел, как университетская команда – в хорошем смысле. Показал концентрацию, скорость, приличный процент попаданий и агрессивный баскетбол. Мы поначалу уступали в счете, и это выглядело как шанс для МБА. Для нас же стартовая победа – хороший повод отнестись к оставшимся встречам со всей серьезностью, чтоб выступить в Суперкубке как можно лучше.

Разница между ЦСКА и «Фенербахче»? Главное сейчас, чтобы ЦСКА как можно быстрее вернулся на международную арену, искренне желаю это своему бывшему клубу. Как и «Зениту», УНИКСу, «Локомотиву‑Кубань». Российские клубы нуждаются в международном соперничестве, это неоспоримо.

Если же сравнивать две команды, ЦСКА – потрясающе организованный клуб. Кроме того, это настоящая семья для меня, в которую всегда приятно возвращаться. Оба суперклуба, российский и турецкий, очень любимы в своих странах, у них множество болельщиков. «Фенербахче», например, поддерживают миллионы людей по всему миру. Баскетбол вообще очень популярен в Турции. Это не футбол, конечно, у которого там явное лидерство, но точно второй по интересу вид спорта в стране.

Неформальная встреча с бывшими коллегами по армейскому клубу? Конечно! С нетерпением жду ужина с президентом и вице‑президентом ЦСКА – Андреем Ватутиным и Натальей Фураевой», – сказал Итудис.

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