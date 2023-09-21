Димитрис Итудис: «Желаю ЦСКА и другим клубам из России как можно быстрее вернуться на международную арену»

Главный тренер «Фенербахче» поделился впечатлениями от матча с МБА (94:79) в четвертьфинале Суперкубка Лиги ВТБ.

Итудис также вспомнил о своей бывшей команде – московском ЦСКА.

«Прежде всего, я благодарен РФБ и лиге ВТБ за возможность участвовать в таком турнире. Я ждал возможности вернуться в Москву, увидеться со своими друзьями Андреем Ватутиным, Наталией Фураевой, Андреем Щепанковым, Николаем Цынкевичем – со всеми, с кем работал в ЦСКА.

Что касается игры, то нас удивил. Соперник выглядел, как университетская команда – в хорошем смысле. Показал концентрацию, скорость, приличный процент попаданий и агрессивный баскетбол. Мы поначалу уступали в счете, и это выглядело как шанс для МБА. Для нас же стартовая победа – хороший повод отнестись к оставшимся встречам со всей серьезностью, чтоб выступить в Суперкубке как можно лучше.

Разница между ЦСКА и « »? Главное сейчас, чтобы как можно быстрее вернулся на международную арену, искренне желаю это своему бывшему клубу. Как и «Зениту», УНИКСу, «Локомотиву‑Кубань». Российские клубы нуждаются в международном соперничестве, это неоспоримо.

Если же сравнивать две команды, ЦСКА – потрясающе организованный клуб. Кроме того, это настоящая семья для меня, в которую всегда приятно возвращаться. Оба суперклуба, российский и турецкий, очень любимы в своих странах, у них множество болельщиков. «Фенербахче», например, поддерживают миллионы людей по всему миру. Баскетбол вообще очень популярен в Турции. Это не футбол, конечно, у которого там явное лидерство, но точно второй по интересу вид спорта в стране.

Неформальная встреча с бывшими коллегами по армейскому клубу? Конечно! С нетерпением жду ужина с президентом и вице‑президентом ЦСКА – Андреем Ватутиным и Натальей Фураевой», – сказал Итудис.

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