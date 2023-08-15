15 августа 1923 года команда ОППВ провела первый матч в чемпионата Москвы. В ЦСКА эту дату считают днем рождения баскетбольного клуба

Московский ЦСКА в этом году отмечает столетний юбилей.

Долгое время юбилей оставался без конкретной даты. В ходе работы над книгой «Люди и легенды», посвященной столетию баскетбольного клуба, был найден момент, который больше всего подходит для «дня рождения» – первый матч команды ОППВ в чемпионате Москвы.

Ниже приведен фрагмент главы «Были лыжниками – стали армейцами» из книги, которая выйдет в издательстве «Эксмо» к старту нового сезона. В ней рассказывается о появлении армейской баскетбольной команды в Москве.

«Как 100 лет назад сообщили «Известия спорта», патриархальная Москва узнала об игре «баскетбол» только в 1919 году. Хотя в прогрессивном Санкт-Петербурге им увлекались аж с 1905-го. Есть серьезные подозрения, что американский специалист Эрик Мораллер появился в Питере вскоре после окончания Олимпиады-1904 вовсе не случайно. На Играх, которые проходили в Сент-Луисе, впервые – в качестве демонстрационного вида спорта – был представлен баскетбол, и на этих же Играх присутствовали два петербуржца, два члена Международного Олимпийского Комитета от России – князь Сергей Белосельский-Белозерский и граф Георгий Рибопьер. Два выдающихся мецената и пропагандиста спорта не могли не оценить красоту и привлекательность новой игры…

В Москве уже в 1920-м вполне объяснимо не знало себе равных ОЛЛС (Общество любителей лыжного спорта). Спортсмены самого популярного клуба с почти 20-летней историей уверенно занимали в новой-старой столице лидирующие позиции не только в беге на лыжах, но и в легкой атлетике, боксе и футболе.

В апреле 1923-го произошло историческое событие: сначала по приказу Реввоенсовета страны ОЛЛС было передано Главному управлению Всеобщего военного обучения. Через две недели последовал новый приказ: «В Москве при Главном управлении военной подготовки трудящихся создать Центральную спортивную организацию Красной Армии – «Опытно-показательную площадку Всевобуча (ОППВ)».

Вот так спортсмены ОЛЛС стали членами ОППВ (хотя лучше бы назвали ЦСОКА).

Армейские футболисты сыграли свой первый матч 29 апреля.

Армейским баскетболистам официального дебюта пришлось ждать почти четыре месяца. 15 августа 1923 года в первом матче чемпионата Москвы команда ОППВ разгромила сборную Госбанка – 28:1!

Эту дату мы и считаем днем рождения баскетбольного клуба ЦСКА», – говорится в книге.

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