Андрей Ватутин: «Давидовац – игрок уровня Евролиги, желаем ему проявить себя на этом уровне»

Теги ЦСКА Андрей Ватутин Turkish Airlines EuroLeague Црвена Звезда MTS Единая лига ВТБ Деян Давидовац Баскетбол

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал переход сербского форварда Деяна Давидоваца в «Црвену Звезду».

«Москва стала для Деяна первым зарубежным городом, где он провел полный сезон, и я уверен, что он увезет отсюда много теплых воспоминаний.

Мы также будем с благодарностью вспоминать его выступления за ЦСКА. Как говорят, лучше всего запоминается последнее, и в этом смысле Деян постарался – последняя минута завершающего матча минувшего сезона ему удалась особенно.

Давидовац – игрок уровня Евролиги, и мы искренне желаем ему проявить себя на этом уровне в дальнейшем», – сказал Ватутин.

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