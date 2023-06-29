Андрей Ватутин: «Давидовац – игрок уровня Евролиги, желаем ему проявить себя на этом уровне»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал переход сербского форварда в « ».

«Москва стала для Деяна первым зарубежным городом, где он провел полный сезон, и я уверен, что он увезет отсюда много теплых воспоминаний.

Мы также будем с благодарностью вспоминать его выступления за ЦСКА. Как говорят, лучше всего запоминается последнее, и в этом смысле Деян постарался – последняя минута завершающего матча минувшего сезона ему удалась особенно.

Давидовац – игрок уровня Евролиги, и мы искренне желаем ему проявить себя на этом уровне в дальнейшем», – сказал Ватутин.

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