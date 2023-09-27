Невен Спахия о Кабокло: «Хороший игрок, который создал «Венеции» большие проблемы»

Главный тренер « » Невен Спахия поделился своим мнением о форварде .

«Хороший игрок, который создал «Венеции» большие проблемы. То, что он так и не прибыл в расположение команды – это связано только с ним самим. Я сделал все, чтобы он был с нами», – рассказал Спахия.

Бразилец сперва не явился в тренировочный лагерь итальянской команды в оговоренный срок, а затем проинформировал «Венецию», что не будет выступать за команду «по личным причинам».

Этим летом экс-игрок НБА подписал контракт с клубом, позже он сменил агента.

О зарплатах игроков и неочевидном их влиянии на игровое время. Блог Ивана Лазарева

Новый Емченко, прежний «Зенит» и яркие турецкие гости. Что мы увидели на Суперкубке