«Венеция» подписала Кайла Уилджера

Тяжелый форвард Кайл Уилджер (30 лет, 208 см) стал игроком « ».

Минувший сезон Уилджер провел в Китае за «Чжэцзян», набирая 16,4 очка, 6,0 подбора и 3,0 передачи в 48 матчах.

С 2015 года Кайл привлекается к матчам за сборную Канады. На ЧМ-2019 он набирал 16,4 очка за игру.

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