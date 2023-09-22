«Венеция» подписала Кайла Уилджера

Теги переходы Еврокубок чемпионат Италии Рейер Венеция Кайл Уилджер Баскетбол

Тяжелый форвард Кайл Уилджер (30 лет, 208 см) стал игроком «Венеции».

Минувший сезон Уилджер провел в Китае за «Чжэцзян», набирая 16,4 очка, 6,0 подбора и 3,0 передачи в 48 матчах.

С 2015 года Кайл привлекается к матчам за сборную Канады. На ЧМ-2019 он набирал 16,4 очка за игру.

«Мистер-замок НБА стал обузой». Джарен Джексон – символ провала молодой сборной США

У «Времени побеждать» космические рейтинги для спортивного сериала. Но HBO все равно закрыла его после второго сезона

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий