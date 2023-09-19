«Партизан» опроверг информацию об интересе к Бруно Кабокло, у которого есть контракт с «Венецией»

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Партизан чемпионат Италии Адриатическая лига Рейер Венеция Бруно Кабокло Баскетбол

Форвард Бруно Кабокло, подписавший этим летом контракт с «Венецией», все еще не прибыл в расположение команды, несмотря на договоренность с итальянцами.

Также стало известно, что Кабокло хочет подписать краткосрочный контракт с «Маккаби Раанана», чтобы сыграть за команду во время тура ее по США («Бруклин», «Кливленд» и «Миннесота»).

Ходят слухи, что бразилец может еще и перейти в «Партизан».

Сербский клуб прояснил ситуацию. Утверждается, что Кабокло летом сменил агента, и оба предлагали услуги форварда «Партизану» (второй случай уже после подписания контракта с «Венецией»). 

Клуб из Белграда дважды отказывался от данного варианта.

Ремейк полуфинала Лиги ВТБ, два клуба из Турции и возвращение Итудиса в Москву: гид по Суперкубку

Бриттни Грайнер после тюрьмы в РФ: выступала в поддержку заключенных, участвовала в Матче звезд и эпично провалилась с «Финиксом»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий