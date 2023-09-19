«Партизан» опроверг информацию об интересе к Бруно Кабокло, у которого есть контракт с «Венецией»

Форвард Бруно , подписавший этим летом контракт с «Венецией», все еще не прибыл в расположение команды, несмотря на договоренность с итальянцами.

Также стало известно, что Кабокло хочет подписать краткосрочный контракт с «Маккаби Раанана», чтобы сыграть за команду во время тура ее по США («Бруклин», «Кливленд» и «Миннесота»).

Ходят слухи, что бразилец может еще и перейти в «Партизан».

Сербский клуб прояснил ситуацию. Утверждается, что Кабокло летом сменил агента, и оба предлагали услуги форварда « » (второй случай уже после подписания контракта с «Венецией»).

Клуб из Белграда дважды отказывался от данного варианта.

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