Патрик Беверли: «Если бы драфт 2009 года провели снова, меня выбрали бы в Топ-10»

Теги Филадельфия НБА драфт НБА Патрик Беверли Баскетбол

Защитник «Филадельфии» Патрик Беверли считает, что своей игрой и карьерой доказал – его незаслуженно проигнорировали во время драфта НБА 2009 года.

Беверли был выбран под 42-м номером «Майами», а в НБА попал только в 2011 году.

«Посмотрите, сколько еще парней с драфта 2009 года все еще в НБА... Если тот драфт провели бы снова, меня выбрали бы в Топ-10, так?» – заявил Беверли.

Лишь девять баскетболистов с драфта-2009, включая самого Патрика, имеют на данный момент контракты в НБА.

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