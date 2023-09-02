Экс-игрок «Лейкерс» поддержал другого бывшего баскетболиста команды , который часто подвергался критике и с которым «озерники» предпочли расстаться по ходу прошлого сезона.

По мнению Беверли, перевод Уэстбрука на скамейку был спорным решением.

«Выпускать Расса со скамейки было не лучшей идеей. Он был сердцем той команды», – заявил Беверли.

Беверли также возмущен тем, что Уэстбруку дали прозвище «Westbrick» (brick – кирпич).

«Это просто безумие какое-то. Человек побил все мыслимые рекорды. Он попадал 40 процентов из-за дуги, а люди называют его «Вестбриком». Как это вообще возможно?» – сказал игрок «Филадельфии».

Беверли отметил, что достижение успеха в НБА зачастую делает человека объектом критики, независимо от того, оправдана она или нет.

«В этом мире вы получаете то, что привносите. Если бы у Расса не было всей этой истории с трипл-даблами, его бы не критиковали так сильно», – утверждает Патрик.

Уэстбрук в прошлом сезоне набирал в среднем по 15,9 очка и 7,5 передачи в составе «Лейкерс», начиная матчи на скамейке.

После обмена из « » и отчисления из «Юты» он стал игроком « ».

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