Патрик Беверли поддержал Уэстбрука: «Выпускать Расса со скамейки было не лучшей идеей «Лейкерс». Он был сердцем команды»

Теги Клипперс Лейкерс Филадельфия НБА Расселл Уэстбрук Патрик Беверли Баскетбол

Экс-игрок «Лейкерс» Патрик Беверли поддержал другого бывшего баскетболиста команды Расселла Уэстбрука, который часто подвергался критике и с которым «озерники» предпочли расстаться по ходу прошлого сезона.

По мнению Беверли, перевод Уэстбрука на скамейку был спорным решением.

«Выпускать Расса со скамейки было не лучшей идеей. Он был сердцем той команды», – заявил Беверли.

Беверли также возмущен тем, что Уэстбруку дали прозвище «Westbrick» (brick – кирпич).

«Это просто безумие какое-то. Человек побил все мыслимые рекорды. Он попадал 40 процентов из-за дуги, а люди называют его «Вестбриком». Как это вообще возможно?» – сказал игрок «Филадельфии».

Беверли отметил, что достижение успеха в НБА зачастую делает человека объектом критики, независимо от того, оправдана она или нет.

«В этом мире вы получаете то, что привносите. Если бы у Расса не было всей этой истории с трипл-даблами, его бы не критиковали так сильно», – утверждает Патрик.

Уэстбрук в прошлом сезоне набирал в среднем по 15,9 очка и 7,5 передачи в составе «Лейкерс», начиная матчи на скамейке.

После обмена из «Лейкерс» и отчисления из «Юты» он стал игроком «Клипперс».

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10 комментариев

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egro92
Не лучшей идеей было в принципе его обменять, остальное было уже попыткой сделать его хоть сколько эффективным за свои деньги.
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Misha_Sapunov
40 из-за дуги Лиллард-то раз только имел, куда уж Расу. с игры да)
+13
-3
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Kira_B
он наверное хотел сказать "попадает 40 процентов бросков и из-за дуги"? не?
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Владимир Катасонов
А все потому что запоминают по плохим вещам всегда.

А со скамейки он был хорош. Заряжал второй юнит и в соло его тащил. Возможно это лучшая позиция для него - шестой игрок
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I'mNotChrisPaul
Лейкерс не отчисляли Расса, а обменяли в Юту, а там он уже и был отчислен
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noke
Беверли, конечно, в своей реальности живёт.
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noke
Ответ Андрей 13
Его выбили из ритма лишив его привычной ему игры с мячом. То же самое было бы с любым игроком его плана. Это не его вина, он просто не может играть в другой баскетбол. Использовав свою физику, скорость, ему не хватает навыка играть по другому. Отправь его в другую эпоху, и Уэстбрук не показал бы никаких трип-даблов. Как и некоторые другие, думаю все понимают кого я имею ввиду.
Если вы про Сабониса, Гидди или Лилларда - то да.
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Андрей 13
Ответ noke
Если вы про Сабониса, Гидди или Лилларда - то да.
Нет, я про Луку, Джеймса, и Хардена.
+1
-1
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Xcd Ddd
Ответ Андрей 13
Нет, я про Луку, Джеймса, и Хардена.
Джеймс примерно 15000 очков кстати набрал с пробежек
+1
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