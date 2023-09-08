Ник Нерс об игре Эмбиида: «Не хочу сразу быть скучным, но мы начнем с защиты»

Теги Филадельфия НБА Патрик Беверли Джоэл Эмбиид Ник Нерс Баскетбол

Главный тренер «Филадельфии» Ник Нерс стал гостем подкаста своего разыгрывающего Патрика Беверли.

Нерс рассказал, каким будет его подход к игре MVP-2023 Джоэла Эмбиида.

«Ну, прежде всего, не хочу сразу быть скучным и начинать с защиты, но я действительно буду ожидать от него гораздо больше оборонительных действий. Я бы сказал, что именно с этого я и начну.

Я всегда говорю, что он теперь будет чаще выходить на блок-шоты. Хочешь блокировать больше бросков? Нужно больше махать руками», – сказал Нерс.

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