«Не останавливайся, пока не займешь мое место». Патрик Беверли рассказал о своем наставничестве над Гилджес-Александером

Разыгрывающий «Филадельфии» рассказал, как он выполнял роль ментора для во время совместного выступления за « ».

«Шай занял мое место в седьмой игре сезона. Когда мы играли против «Голден Стэйт», он уже занял мое место. Но я не такой ветеран, как все остальные.

Когда он пришел в команду, я сказал ему: «Эй, парень! Не останавливайся, пока не займешь мое место! Погнали!»

Можно быть ветераном, а можно быть одним из тех ветеранов-мазафакеров, которые оставили след в жизни этих пацанов», – сказал Беверли в эфире шоу .

«Это моя ошибка, что я не поехал в сборную». Никита Михайловский вспоминает время в Австралии

До сезона НБА еще два месяца. Но вот команды, которые хочется увидеть уже сейчас

Провал Франции, трехочковая феерия от Латвии, баскетбольная экзотика. 11 впечатлений после первого этапа ЧМ