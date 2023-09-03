«Не останавливайся, пока не займешь мое место». Патрик Беверли рассказал о своем наставничестве над Гилджес-Александером

Теги Клипперс Филадельфия НБА Гилберт Аренас Оклахома-Сити Патрик Беверли Шэй Гилджес-Александер Баскетбол

Разыгрывающий «Филадельфии» Патрик Беверли рассказал, как он выполнял роль ментора для Шэя Гилджес-Александера во время совместного выступления за «Клипперс».

«Шай занял мое место в седьмой игре сезона. Когда мы играли против «Голден Стэйт», он уже занял мое место. Но я не такой ветеран, как все остальные.

Когда он пришел в команду, я сказал ему: «Эй, парень! Не останавливайся, пока не займешь мое место! Погнали!»

Можно быть ветераном, а можно быть одним из тех ветеранов-мазафакеров, которые оставили след в жизни этих пацанов», – сказал Беверли в эфире шоу Гилберта Аренаса.

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1 комментарий

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Tiemme
Жжешь, сцуко!!
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