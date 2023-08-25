Патрик Беверли: «Тейтум и Браун никогда не выиграют титул вместе»

Теги Бостон Филадельфия НБА Патрик Беверли Джейлен Браун Джейсон Тейтум Баскетбол

Защитник «Филадельфии» Патрик Беверли считает, что звездный дуэт «Бостона» Джейсон ТейтумДжейлен Браун не в состоянии привести команду к чемпионству.

«Тейтум и Браун никогда не выиграют титул вместе. Они слишком похожи друг на друга, они не дополняют друг друга», – заявил Беверли.

«Селтикс» выбрали Тейтума и Брауна под 3-м номером на драфтах в 2016 и 2017 годах.

«Бостон» выходил в плей-офф в каждом из последних шести сезонов, команда четыре раза попадала в финал конференции и один раз в финал НБА в 2022 году.

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2 комментария

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Роман Бояринов
«Вот если бы я был вместо кого-то из них..»- добавил Беверли.

А если серьезно, то каждый год ПО и каждый год есть шансы, что все так к ним привязались
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udod
а про Кавая и Джорджа так скажет? с ними то он поиграл
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