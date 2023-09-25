Игнас Браздейкис: «Не мог отказать «Олимпиакосу». Надеюсь, в Каунасе поймут»

Теги Жальгирис Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос чемпионат Греции Игнас Браздейкис Баскетбол

Легкий форвард Игнас Браздейкис рассказал, что ему эмоционально далось решение о переходе из «Жальгириса» в «Олимпиакос».

«Мои агенты поддерживали контакт с организацией в течение нескольких недель. Я лично общался с некоторыми из представителей «Олимпиакоса», чтобы узнать, чего они от меня ждут. Беседы прошли замечательно, все было в очень теплой обстановке, и мне показалось, что это то направление, которое я должен выбрать в своей карьере. Очень счастлив, что нахожусь здесь.

Не сказал бы, что это было легкое решение, потому что, покидая родной город Каунас, я был крайне эмоционален. Но надеюсь, что они поймут этот шаг. «Олимпиакос» – та команда, которой я не мог отказать», – сказал Браздейкис в интервью Sport24.gr.

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