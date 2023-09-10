«Олимпиакос» проявляет серьезный интерес к Игнасу Браздейкису
«Олимпиакос» проявляет интерес к форварду сборной Литвы и «Жальгириса» Игнасу Браздейкису (24 года, 201 см).
Об этом сообщает греческая газета Apex Sports.
Как пишет издание, Браздейкис импонирует главному тренеру команды Георгиосу Барцокасу.
Форвард ранее активировал опцию продления контракта с литовским клубом, что усложняет ситуацию, однако греческий гранд настроен решительно.
Как считает Apex Sports, «Жальгририс» не сможет отказаться от предложения «Олимпиакоса».
Главные транжиры межсезонья уничтожили команду, строившуюся 2 года. Зачем?
Карлик Джонс, Артурс Жагарс и 172-сантиметровый японец – люди, которых раскрыл чемпионат мира
Комментарии