«Олимпиакос» проявляет серьезный интерес к Игнасу Браздейкису

«Олимпиакос» проявляет интерес к форварду сборной Литвы и « » (24 года, 201 см).

Об этом сообщает греческая газета Apex Sports.

Как пишет издание, Браздейкис импонирует главному тренеру команды .

Форвард ранее активировал опцию продления контракта с литовским клубом, что усложняет ситуацию, однако греческий гранд настроен решительно.

Как считает Apex Sports, «Жальгририс» не сможет отказаться от предложения « ».

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