«Олимпиакос» проявляет серьезный интерес к Игнасу Браздейкису

Теги Жальгирис возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос чемпионат Греции Георгиос Барцокас Игнас Браздейкис Баскетбол

«Олимпиакос» проявляет интерес к форварду сборной Литвы и «Жальгириса» Игнасу Браздейкису (24 года, 201 см).

Об этом сообщает греческая газета Apex Sports.

Как пишет издание, Браздейкис импонирует главному тренеру команды Георгиосу Барцокасу.

Форвард ранее активировал опцию продления контракта с литовским клубом, что усложняет ситуацию, однако греческий гранд настроен решительно.

Как считает Apex Sports, «Жальгририс» не сможет отказаться от предложения «Олимпиакоса».

 Главные транжиры межсезонья уничтожили команду, строившуюся 2 года. Зачем?

Карлик Джонс, Артурс Жагарс и 172-сантиметровый японец – люди, которых раскрыл чемпионат мира

Что ваша любимая команда НБА делала этим летом. Восток

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий