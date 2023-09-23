Игнас Браздейкис подтвердил, что переходит из «Жальгириса» в «Олимпиакос»
Атакующий защитник «Жальгириса» Игнас Браздейкис подтвердил информацию о том, что в ближайшее время должен стать игроком «Олимпиакоса».
«Да, план заключается в том, что в воскресенье я сяду на самолет и полечу в Грецию. Нам осталось согласовать последние детали», – сказал Браздейкис.
Греческий клуб выкупит контракт литовского баскетболиста у «Жальгириса» за 500 тысяч евро.
У Браздейкиса было действующее соглашение с каунасском клубом на сезон-23/24.
В минувшем сезоне игрок сборной Литвы дебютировал в Европе после выступления за клубы НБА. В матчах Евролиги он набирал 11,6 очка, 2,9 подбора и 1,3 передачи в среднем за игру.
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