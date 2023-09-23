Игнас Браздейкис подтвердил, что переходит из «Жальгириса» в «Олимпиакос»

Теги Жальгирис Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос чемпионат Греции Игнас Браздейкис Баскетбол

Атакующий защитник «Жальгириса» Игнас Браздейкис подтвердил информацию о том, что в ближайшее время должен стать игроком «Олимпиакоса».

«Да, план заключается в том, что в воскресенье я сяду на самолет и полечу в Грецию. Нам осталось согласовать последние детали», – сказал Браздейкис.

Греческий клуб выкупит контракт литовского баскетболиста у «Жальгириса» за 500 тысяч евро.

У Браздейкиса было действующее соглашение с каунасском клубом на сезон-23/24.

В минувшем сезоне игрок сборной Литвы дебютировал в Европе после выступления за клубы НБА. В матчах Евролиги он набирал 11,6 очка, 2,9 подбора и 1,3 передачи в среднем за игру.

Самая экзотичная пара НБА: чемпион в составе «Лейкерс» и канадская модель с витилиго

«Мистер-замок НБА стал обузой». Джарен Джексон – символ провала молодой сборной США

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий