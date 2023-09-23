Игнас Браздейкис подтвердил, что переходит из «Жальгириса» в «Олимпиакос»

Атакующий защитник «Жальгириса» подтвердил информацию о том, что в ближайшее время должен стать игроком « ».

«Да, план заключается в том, что в воскресенье я сяду на самолет и полечу в Грецию. Нам осталось согласовать последние детали», – сказал Браздейкис.

Греческий клуб выкупит контракт литовского баскетболиста у « » за 500 тысяч евро.

У Браздейкиса было действующее соглашение с каунасском клубом на сезон-23/24.

В минувшем сезоне игрок сборной Литвы дебютировал в Европе после выступления за клубы НБА. В матчах он набирал 11,6 очка, 2,9 подбора и 1,3 передачи в среднем за игру.

Самая экзотичная пара НБА: чемпион в составе «Лейкерс» и канадская модель с витилиго

«Мистер-замок НБА стал обузой». Джарен Джексон – символ провала молодой сборной США