«Олимпиакос» объявил о переходе Игнаса Браздейкиса. Контракт – на 3 года
Атакующий защитник Игнас Браздейкис (24 года, 201 см) продолжит карьеру в «Олимпиакосе».
Греческий гранд объявил о переходе литовца. Сообщается, что контракт с Браздейкисом заключен на 3 года.
Ранее инсайдеры информировали, что «Олимпиакос» действующее соглашение баскетболиста с «Жальгирисом» за 500 тысяч евро.
В минувшем сезоне игрок сборной Литвы дебютировал в Европе после выступления за клубы НБА. В матчах Евролиги он набирал 11,6 очка, 2,9 подбора и 1,3 передачи в среднем за игру.
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