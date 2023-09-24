«Олимпиакос» объявил о переходе Игнаса Браздейкиса. Контракт – на 3 года

Атакующий защитник (24 года, 201 см) продолжит карьеру в « ».

Греческий гранд объявил о переходе литовца. Сообщается, что контракт с Браздейкисом заключен на 3 года.

Ранее инсайдеры информировали, что «Олимпиакос» действующее соглашение баскетболиста с « » за 500 тысяч евро.

В минувшем сезоне игрок сборной Литвы дебютировал в Европе после выступления за клубы НБА. В матчах он набирал 11,6 очка, 2,9 подбора и 1,3 передачи в среднем за игру.

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