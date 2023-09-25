«Олимпиакос» хочет подписать еще одного разыгрывающего. Кендрик Нанн по-прежнему в приоритете
Подписание легкого форварда Игнаса Браздейкиса не станет финальным в текущее межсезонье для «Олимпиакоса», считает журналист Israel Hayom Эрел Гинсбер.
Гинсбер отмечает, что греческий гранд по-прежнему ищет усиление на позицию разыгрывающего.
Журналист добавляет, что приоритетным вариантом для «Олимпиакоса» является подписание Кендрика Нанна. Руководство клуба не оставляет надежд подписать защитника, поскольку он по-прежнему не может найти себе команду в НБА.
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