«Олимпиакос» хочет подписать еще одного разыгрывающего. Кендрик Нанн по-прежнему в приоритете

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос НБА Кендрик Нанн Игнас Браздейкис Баскетбол

Подписание легкого форварда Игнаса Браздейкиса не станет финальным в текущее межсезонье для «Олимпиакоса», считает журналист Israel Hayom Эрел Гинсбер.

Гинсбер отмечает, что греческий гранд по-прежнему ищет усиление на позицию разыгрывающего.

Журналист добавляет, что приоритетным вариантом для «Олимпиакоса» является подписание Кендрика Нанна. Руководство клуба не оставляет надежд подписать защитника, поскольку он по-прежнему не может найти себе команду в НБА.

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