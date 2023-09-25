«Олимпиакос» хочет подписать еще одного разыгрывающего. Кендрик Нанн по-прежнему в приоритете

Подписание легкого форварда не станет финальным в текущее межсезонье для « », считает журналист Israel Hayom Эрел Гинсбер.

Гинсбер отмечает, что греческий гранд по-прежнему ищет усиление на позицию разыгрывающего.

Журналист добавляет, что приоритетным вариантом для «Олимпиакоса» является подписание . Руководство клуба не оставляет надежд подписать защитника, поскольку он по-прежнему не может найти себе команду в .

Новый Емченко, прежний «Зенит» и яркие турецкие гости. Что мы увидели на Суперкубке

Самая экзотичная пара НБА: чемпион в составе «Лейкерс» и канадская модель с витилиго

Дончича в сборной Словении стало слишком много. У «Далласа» та же проблема