«Орландо» может вступить в борьбу за Дэмиана Лилларда

Теги Чикаго Майами Орландо Портленд Торонто НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

«Орландо» может вступить в борьбу за разыгрывающего «Портленда» Дэмиана Лилларда, пишет журналист Майкл Грэйндж из канадского Sportsnet.

Ранее сообщалось, что «Блэйзерс» приостановили переговоры с «Майами», желая найти лучшее предложение на рынке.

С того момента «Чикаго» и «Торонто» фигурируют в слухах вокруг возможного обмена Лилларда.

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3 комментария

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Михаил Опякин
🤣🤣🤣🤣Лиллард скоро спать перестанет
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Tim Timson
кто следующий? Атланта? Шарлотт?)
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Cubs-V
Они спят и видят, как себе заполучить 33 Лилларда отдав пики и другие активы. Чтобы получить его контракт.
Сразу же в топ Востока залетят.
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