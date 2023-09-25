«Орландо» может вступить в борьбу за Дэмиана Лилларда
«Орландо» может вступить в борьбу за разыгрывающего «Портленда» Дэмиана Лилларда, пишет журналист Майкл Грэйндж из канадского Sportsnet.
Ранее сообщалось, что «Блэйзерс» приостановили переговоры с «Майами», желая найти лучшее предложение на рынке.
С того момента «Чикаго» и «Торонто» фигурируют в слухах вокруг возможного обмена Лилларда.
Самая экзотичная пара НБА: чемпион в составе «Лейкерс» и канадская модель с витилиго
Дончича в сборной Словении стало слишком много. У «Далласа» та же проблема
Сразу же в топ Востока залетят.