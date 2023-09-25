«Орландо» может вступить в борьбу за Дэмиана Лилларда

« » может вступить в борьбу за разыгрывающего « » , пишет журналист Майкл Грэйндж из канадского Sportsnet.

Ранее сообщалось, что «Блэйзерс» приостановили переговоры с « », желая найти лучшее предложение на рынке.

С того момента « » и «Торонто» фигурируют в слухах вокруг возможного обмена Лилларда.

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