Журналист Spotrac Кит Смит: «Портленд» официально не подписал ни одного игрока на тренировочный лагерь. Это связано с желанием обменять Лилларда»

Журналист Spotrac Кит Смит отметил факт, явно указывающий на желание « » в ближайшее время провести обмен разыгрывающего .

«Вот что бросилось мне в глаза:

«Портленд» официально не провел ни одно из подписаний на тренировочный лагерь, о которых ранее сообщалось. Я полагаю, что это в некоторой степени связано с ожиданием обмена Дэмиана Лилларда и появлением дополнительных игроков в несбалансированном трейде.

После заключения сделки они смогут определиться с контрактами на тренировочный лагерь», – пишет Смит.

«Мистер-замок НБА стал обузой». Джарен Джексон – символ провала молодой сборной США

У «Времени побеждать» космические рейтинги для спортивного сериала. Но HBO все равно закрыла его после второго сезона

25 лет назад сборная России взяла серебро ЧМ. Где сейчас герои нашего детства