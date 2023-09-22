Журналист Spotrac Кит Смит: «Портленд» официально не подписал ни одного игрока на тренировочный лагерь. Это связано с желанием обменять Лилларда»

Теги Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Журналист Spotrac Кит Смит отметил факт, явно указывающий на желание «Портленда» в ближайшее время провести обмен разыгрывающего Дэмиана Лилларда.

«Вот что бросилось мне в глаза:

«Портленд» официально не провел ни одно из подписаний на тренировочный лагерь, о которых ранее сообщалось. Я полагаю, что это в некоторой степени связано с ожиданием обмена Дэмиана Лилларда и появлением дополнительных игроков в несбалансированном трейде.

После заключения сделки они смогут определиться с контрактами на тренировочный лагерь», – пишет Смит.

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