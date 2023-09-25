Журналист Action Network Мэтт Мур: «Разговоры про «Торонто» – это просто очередные рычаги «Блэйзерс». Я бы не стал об этом беспокоиться»
Журналист Action Network Мэтт Мур считает, что «Торонто» всерьез не претендует на разыгрывающего «Портленда» Дэмиана Лилларда.
«Все эти разговоры про «Торонто» – это просто очередные рычаги «Блэйзерс».
Я слышал, что в четверг все было очень «жарко», но Масаи [Уджири] вышел из сделки, а потом снова зашел в переговоры. Я бы не стал беспокоиться о «Рэпторс», – сказал Мур в эфире подкаста Five On The Floor Podcast.
По информации инсайдера Марка Стейна, Лиллард по-прежнему не намерен переходить в любую другую команду, кроме «Майами».
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