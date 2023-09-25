Журналист Action Network Мэтт Мур: «Разговоры про «Торонто» – это просто очередные рычаги «Блэйзерс». Я бы не стал об этом беспокоиться»

Теги Портленд Торонто НБА Масаи Уджири Дэмиан Лиллард Баскетбол

Журналист Action Network Мэтт Мур считает, что «Торонто» всерьез не претендует на разыгрывающего «Портленда» Дэмиана Лилларда.

«Все эти разговоры про «Торонто» – это просто очередные рычаги «Блэйзерс».

Я слышал, что в четверг все было очень «жарко», но Масаи [Уджири] вышел из сделки, а потом снова зашел в переговоры. Я бы не стал беспокоиться о «Рэпторс», – сказал Мур в эфире подкаста Five On The Floor Podcast.

По информации инсайдера Марка Стейна, Лиллард по-прежнему не намерен переходить в любую другую команду, кроме «Майами».

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3 комментария

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Cubs-V
До ТЛ все больше и больше начали тему обмена Дэйма.
Искусственная мотивация.
Умеют они в информационный бум.
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