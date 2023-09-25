«Торонто» всерьез интересуется вариантом с обменом Дэмиана Лилларда

Теги возможные переходы Майами Портленд Торонто НБА Масаи Уджири Дэмиан Лиллард Баскетбол

«Торонто» всерьез заинтересован в приобретении звездного разыгрывающего «Портленда» Дэмиана Лилларда.

Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.

При этом колебания «Рэпторс» вызывает тот факт, что сам Лиллард настаивает на обмене в «Майами». 

В 2018 году «Торонто» и руководитель офиса канадцев Масаи Уджири выменяли у «Сан-Антонио» Кавая Ленарда, что позволило команде взять первый чемпионский титул.

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5 комментариев

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MikeABLG
Торонто 18 года было куда более интересным, чем сегодняшняя команда. Да и дэйм не кавай
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Первый глор Кливленда
Вот это бомбанет у дамианчика, если туда обменяют. Их одного болота в другое.
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Михаил Опякин
Такое ощущение, что Портленд просто стебёт Лилларда.
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Ed Monix
Ответ MikeABLG
Торонто 18 года было куда более интересным, чем сегодняшняя команда. Да и дэйм не кавай
Вместе с Каваем тогда прибыл ещё и Дэнни Грин, поэтому Торонто резко усилился в защите. В итоге титул. И да, тогда Торонто и так был очень сильным клубом на Востоке. Если брать Лилларда, надо ещё кого-то на усиление в защите. Лично для меня нынешний Восток это загадка, потому что из-за перетасовки игроков шиш его знает, как вообще всё закрутится. Пока вообще ничего не понятно
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Cash_flow
Ответ Ed Monix
Вместе с Каваем тогда прибыл ещё и Дэнни Грин, поэтому Торонто резко усилился в защите. В итоге титул. И да, тогда Торонто и так был очень сильным клубом на Востоке. Если брать Лилларда, надо ещё кого-то на усиление в защите. Лично для меня нынешний Восток это загадка, потому что из-за перетасовки игроков шиш его знает, как вообще всё закрутится. Пока вообще ничего не понятно
Еще Марк Газоль зимой подъехал
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