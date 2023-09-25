«Торонто» всерьез заинтересован в приобретении звездного разыгрывающего « » .

Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.

При этом колебания «Рэпторс» вызывает тот факт, что сам Лиллард настаивает на обмене в « ».

В 2018 году « » и руководитель офиса канадцев выменяли у «Сан-Антонио» Кавая Ленарда, что позволило команде взять первый чемпионский титул.

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