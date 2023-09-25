Журналист The Athletic Сэм Вессини: «Окружение Лилларда подает сигналы, что Дэйм не очень-то хочет ехать в «Торонто»
Журналист The Athletic Сэм Весини поделился своим видением ситуации вокруг разыгрывающего Дэмиана Лилларда и недавних слухах об интересе к нему от «Торонто».
«Для меня очевидно, что окружение Дэйма, а может быть и он сам, подает сигналы о том, что они не очень-то хотят ехать в «Торонто». Сэм Эмик писал, что Лиллард не приедет в предсезонный лагерь «Рэпторс», Шэмс Чарания говорил то же самое.
Не стану заявлять, что я что-то знаю, но подозреваю, что он пришел бы на тренировочные сборы. Что ему еще остается: пропускать сезон в возрасте 33 лет, когда вся его карьера прошла под девиз, что он хочет побеждать?
Мне всегда казалось, что разговоры, якобы он не приедет в лагерь – это пустая угроза. Но только Дэйм и его окружение знают, так это или нет», – сказал Весини в эфире своего подкаста Game Theory Podcast w/ Sam Vecenie.
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факт в том что подписал длинное продление прошлым летом в надежде и там урвать и здесь поспеть
потому пусть оплачивает морально и материально( выкупом контракта) свое решение
п.с нет даже новостей по типу того что мол портленд обещал его слить куда он сам пожелает