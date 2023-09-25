Никола Йович: «Насыщенное межсезонье помогло отвлечься от слухов про Лилларда»

Форвард « » рассказал, как ему удалось отвлечься от слухов о его возможном участии в обмене .

Йовича спросили, помогло ли ему в этом насыщенное межсезонье.

«Да, помогло. Точно помогло. Ты просто концентрируешься на других вещах. Я был настолько сосредоточен на баскетболе, что у меня не было времени думать о том, что произойдет. Это бизнес. Что случится, то случится.

Но, конечно, сейчас, когда я нахожусь в Майами и все больше людей напоминают, это отличается от того, когда я работал и просто постоянно находился в игре», – сказал серб.

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