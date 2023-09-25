Никола Йович: «Насыщенное межсезонье помогло отвлечься от слухов про Лилларда»

Теги Майами Портленд НБА Дэмиан Лиллард Никола Йович Баскетбол

Форвард «Майами» Никола Йович рассказал, как ему удалось отвлечься от слухов о его возможном участии в обмене Дэмиана Лилларда.

Йовича спросили, помогло ли ему в этом насыщенное межсезонье.

«Да, помогло. Точно помогло. Ты просто концентрируешься на других вещах. Я был настолько сосредоточен на баскетболе, что у меня не было времени думать о том, что произойдет. Это бизнес. Что случится, то случится.

Но, конечно, сейчас, когда я нахожусь в Майами и все больше людей напоминают, это отличается от того, когда я работал и просто постоянно находился в игре», – сказал серб.

Новый Емченко, прежний «Зенит» и яркие турецкие гости. Что мы увидели на Суперкубке

Самая экзотичная пара НБА: чемпион в составе «Лейкерс» и канадская модель с витилиго

Дончича в сборной Словении стало слишком много. У «Далласа» та же проблема

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий