Брайан Уиндхорст: «Болельщики «Майами» могут изменить свое мнение о Николе Йовиче»

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст в разговоре с журналистом Rappler Навином Ганглани поделился мнением, что выступление форварда сборной Сербии Николы Йовича на ЧМ-2023 может поменять отношение фанатов «Хит» к нему.

«Многие болельщики « » просто хотят бросить его в обмен Дэйма Лилларда.

Возможно, после того, как они увидят его игру в предсезонке или начале сезона, они уже не будут так думать», – сказал Уиндхорст.

В пяти матчах на ЧМ-2023 Йович набирает в среднем 11,2 очка, 3,4 передачи и 2,6 подбора при 56% с игры и 45% из-за дуги.

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