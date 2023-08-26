Крис Бруссард о предложении «Майами» за Лилларда: «Портленд» может заинтересовать Никола Йович»

Теги возможные переходы Майами Портленд НБА Дэмиан Лиллард Никола Йович Крис Бруссард Баскетбол

Журналист Крис Бруссард назвал игрока «Майами», который, по его мнению, может изменить позицию «Портленда» по возможному обмену Дэмиана Лилларда.

«Я вижу позитивный момент для «Майами» с его предложением. «Портленд» может заинтересовать Никола Йович.

«Блэйзерс» нужны габариты и умения. Рост Йовича – 208 сантиметров. И это не просто имя. Он умеет играть в баскетбол», – считает Бруссард.

«Майами» выбрал 20-летнего серба под 27-м номером на драфте-2022.

В дебютном сезоне в НБА Йович принял участие в 15 матчах, набирая 5,5 очка и 2,1 подбора за игру.

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1 комментарий

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