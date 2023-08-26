Журналист Крис Бруссард назвал игрока «Майами», который, по его мнению, может изменить позицию « » по возможному обмену .

«Я вижу позитивный момент для «Майами» с его предложением. «Портленд» может заинтересовать .

«Блэйзерс» нужны габариты и умения. Рост Йовича – 208 сантиметров. И это не просто имя. Он умеет играть в баскетбол», – считает Бруссард.

« » выбрал 20-летнего серба под 27-м номером на драфте-2022.

В дебютном сезоне в НБА Йович принял участие в 15 матчах, набирая 5,5 очка и 2,1 подбора за игру.

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