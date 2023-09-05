Вице-президент «Майами»: «Никола Йович на чемпионате мира продемонстрировал большой потенциал»

Теги Майами сборная Сербии НБА Эрик Споэльстра Чемпионат мира по баскетболу 2023 Никола Йович Баскетбол

Вице-президент «Майами» Адам Саймон заявил, что клуб внимательно следит за успехами форварда сборной Сербии и «Хит» Николы Йовича на чемпионате мира.

«Мы очень довольны выступлениями Николы на чемпионате мира. Тренер Пешич предоставил ему прекрасную возможность. Мы видели, как усердно он работает. Он продемонстрировал большой потенциал. 

Йович продемонстрировал большую универсальность. Тренер использует его по-разному в нападении. Никола — один из самых молодых игроков на турнире, но играет как ветеран.

Я рад, что Йович и Эрик Споэльстра немного побеседовали в Маниле. Надеюсь, что они еще встретятся в финале», – сказал Саймон.

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3 комментария

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banderos
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FEF2
Ответ banderos
Накрутка пакета за Лилларда
обойдутся без йовича
0
0
0
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