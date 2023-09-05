Вице-президент «Майами»: «Никола Йович на чемпионате мира продемонстрировал большой потенциал»

Вице-президент « » Адам Саймон заявил, что клуб внимательно следит за успехами форварда сборной Сербии и «Хит» на чемпионате мира.

«Мы очень довольны выступлениями Николы на чемпионате мира. Тренер Пешич предоставил ему прекрасную возможность. Мы видели, как усердно он работает. Он продемонстрировал большой потенциал.

Йович продемонстрировал большую универсальность. Тренер использует его по-разному в нападении. Никола — один из самых молодых игроков на турнире, но играет как ветеран.

Я рад, что Йович и немного побеседовали в Маниле. Надеюсь, что они еще встретятся в финале», – сказал Саймон.

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