Андрей Воронцевич: «Мыслей о завершении карьеры нет»

Форвард «Нижнего Новгорода» признался, что пока не задумывается об уходе из баскетбола.

В межсезонье 36-летний баскетболист перешел из УНИКСа в нижегородский клуб.

«Не знаю, как долго еще буду играть, но мыслей о завершении карьеры нет. Буду играть столько, сколько отведет Бог.

Я продолжаю получать удовольствие от баскетбола, радуюсь каждому дню. У меня есть энергия, есть запал, любовь к спорту, я еще не устал от него», – заявил Воронцевич.

Новый Емченко, прежний «Зенит» и яркие турецкие гости. Что мы увидели на Суперкубке

Дончича в сборной Словении стало слишком много. У «Далласа» та же проблема