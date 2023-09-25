Андрей Воронцевич: «Мыслей о завершении карьеры нет»

Теги Андрей Воронцевич БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Баскетбол

Форвард «Нижнего Новгорода» Андрей Воронцевич признался, что пока не задумывается об уходе из баскетбола.

В межсезонье 36-летний баскетболист перешел из УНИКСа в нижегородский клуб.

«Не знаю, как долго еще буду играть, но мыслей о завершении карьеры нет. Буду играть столько, сколько отведет Бог.

Я продолжаю получать удовольствие от баскетбола, радуюсь каждому дню. У меня есть энергия, есть запал, любовь к спорту, я еще не устал от него», – заявил Воронцевич.

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