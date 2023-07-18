Максим Салаш покинет «Нижний Новгород»

Белорусский тяжелый форвард (27 лет, 207 см) не смог договориться с «Нижним Новгородом» о продлении контракта и покинет команду, сообщает Telegram-канал «Перехват».

Контракт игрока завершился по окончании сезона-2022/23. Клуб уже нашел белорусу замену в лице .

Решение о дальнейшей карьере Салаш еще не принял. У форварда есть предложения от топовых команд Единой лиги ВТБ, а также от команд из Европы, в том числе от участника Лиги чемпионов.

В прошедшем сезоне Лиги ВТБ Салаш набирал 9,9 очка и 4,9 подбора в среднем за матч.

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