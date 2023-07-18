Максим Салаш покинет «Нижний Новгород»

Теги возможные переходы Андрей Воронцевич БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Максим Салаш Баскетбол

Белорусский тяжелый форвард Максим Салаш (27 лет, 207 см) не смог договориться с «Нижним Новгородом» о продлении контракта и покинет команду, сообщает Telegram-канал «Перехват».

Контракт игрока завершился по окончании сезона-2022/23. Клуб уже нашел белорусу замену в лице Андрея Воронцевича.

Решение о дальнейшей карьере Салаш еще не принял. У форварда есть предложения от топовых команд Единой лиги ВТБ, а также от команд из Европы, в том числе от участника Лиги чемпионов.

В прошедшем сезоне Лиги ВТБ Салаш набирал 9,9 очка и 4,9 подбора в среднем за матч.

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