Андрей Воронцевич продолжит карьеру в «Нижнем Новгороде»

Теги переходы Андрей Воронцевич УНИКС БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Баскетбол

«Нижний Новгород» объявил о переходе в команду тяжелого форварда Андрея Воронцевича (36 лет, 207 см).

Воронцевич покинул УНИКС после чемпионского сезона с командой. Сообщалось, что стороны не смогли прийти к соглашению по новому контракту.

В 32 матчах сезона-2022/23 капитан сборной России набирал в среднем 3,2 очка и 2,0 подбора за 13,8 минуты на площадке.

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