Андрей Воронцевич продолжит карьеру в «Нижнем Новгороде»
«Нижний Новгород» объявил о переходе в команду тяжелого форварда Андрея Воронцевича (36 лет, 207 см).
Воронцевич покинул УНИКС после чемпионского сезона с командой. Сообщалось, что стороны не смогли прийти к соглашению по новому контракту.
В 32 матчах сезона-2022/23 капитан сборной России набирал в среднем 3,2 очка и 2,0 подбора за 13,8 минуты на площадке.
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