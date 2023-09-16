Сергей Панов: «Мы завершили комплектование состава»

Теги Андрей Воронцевич Сергей Панов БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Алекса Новакович Александар Зечевич Баскетбол

Президент «Нижнего Новгорода» Сергей Панов рассказал, что клуб больше не планирует подписывать новичков перед стартом нового сезона.

«Мы завершили комплектование состава на новый сезон. Насколько я доволен селекцией? На 100%. Всех кого хотели, всех заполучили», – сказал Панов.

Сейчас в составе нижегородцев 15 баскетболистов, включая четырех легионеров (американец Гленн Кози, сербы Драган Апич, Александар Зечевич, Алекса Новакович).

Помимо перечисленных иностранцев к команде Зорана Лукича летом присоединились Андрей Воронцевич, Владимир Ивлев, Павел Ганькевич, Тимофей Рудовский и Сергей Зоткин.

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