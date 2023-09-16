Сергей Панов: «Мы завершили комплектование состава»
Президент «Нижнего Новгорода» Сергей Панов рассказал, что клуб больше не планирует подписывать новичков перед стартом нового сезона.
«Мы завершили комплектование состава на новый сезон. Насколько я доволен селекцией? На 100%. Всех кого хотели, всех заполучили», – сказал Панов.
Сейчас в составе нижегородцев 15 баскетболистов, включая четырех легионеров (американец Гленн Кози, сербы Драган Апич, Александар Зечевич, Алекса Новакович).
Помимо перечисленных иностранцев к команде Зорана Лукича летом присоединились Андрей Воронцевич, Владимир Ивлев, Павел Ганькевич, Тимофей Рудовский и Сергей Зоткин.
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