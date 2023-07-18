Агент Андрея Воронцевича: «Было более выгодное предложение из Турции, но Андрей не захотел уезжать»

Теги Андрей Воронцевич УНИКС БК Пари Нижний Новгород Зоран Лукич Единая лига ВТБ Баскетбол

Агент Андрея Воронцевича Бурган Назиров объяснил, почему российский форвард решил продолжить карьеру в «Нижнем Новгороде», несмотря на возможность остаться в УНИКСе и более выгодное предложение из Турции.

«Надо честно смотреть на вещи. Во-первых, через несколько лет он уже закончит карьеру. Во-вторых, он никогда не скрывал, что ему нравится работать с Зораном Лукичем. И если первый его приход в Нижний был всего на несколько месяцев, то теперь есть возможность провести целый сезон с тренером.

Он долго не думал, когда это стало возможным. Решил попробовать помочь «Пари НН» и тренеру сборной России добиться высоких результатов. У Нижнего собирается очень серьезная банда, которая может рассчитывать на высокий результат. Ротация, я думаю, будет широкая, поэтому может многое получиться.

Подчеркну, что у каждого перехода есть финансовые, баскетбольные, семейные факторы. В случае перехода Воронцевича точно могу сказать, что вопрос денег был далеко не на первом месте. Все решила спортивная составляющая.

Было предложение из Турции. Оно было выгоднее с финансовой точки зрения, но Андрей не захотел уезжать. В России клубы плюс-минус давали похожие деньги, поэтому на первый план вышли другие факторы. Наверное, если бы кто-то предложил кардинально больше, то Андрей, как любой спортсмен, серьезно бы задумался над выбором. При прочих равных идея с «Пари НН» была в приоритете у Воронцевича. Я поддержал его выбор. Он взрослый человек, сам принимает решения. Моя задача — найти достойные варианты», – рассказал Бурган Назиров.

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1 комментарий

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NaSH01
ЖДЁМ НЕ чемпионами
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