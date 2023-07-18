Агент Андрея Воронцевича: «Было более выгодное предложение из Турции, но Андрей не захотел уезжать»

Агент Андрея Воронцевича Бурган Назиров объяснил, почему российский форвард решил продолжить карьеру в «Нижнем Новгороде», несмотря на возможность остаться в и более выгодное предложение из Турции.

«Надо честно смотреть на вещи. Во-первых, через несколько лет он уже закончит карьеру. Во-вторых, он никогда не скрывал, что ему нравится работать с . И если первый его приход в был всего на несколько месяцев, то теперь есть возможность провести целый сезон с тренером.

Он долго не думал, когда это стало возможным. Решил попробовать помочь «Пари НН» и тренеру сборной России добиться высоких результатов. У Нижнего собирается очень серьезная банда, которая может рассчитывать на высокий результат. Ротация, я думаю, будет широкая, поэтому может многое получиться.

Подчеркну, что у каждого перехода есть финансовые, баскетбольные, семейные факторы. В случае перехода Воронцевича точно могу сказать, что вопрос денег был далеко не на первом месте. Все решила спортивная составляющая.

Было предложение из Турции. Оно было выгоднее с финансовой точки зрения, но Андрей не захотел уезжать. В России клубы плюс-минус давали похожие деньги, поэтому на первый план вышли другие факторы. Наверное, если бы кто-то предложил кардинально больше, то Андрей, как любой спортсмен, серьезно бы задумался над выбором. При прочих равных идея с «Пари НН» была в приоритете у Воронцевича. Я поддержал его выбор. Он взрослый человек, сам принимает решения. Моя задача — найти достойные варианты», – рассказал Бурган Назиров.

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