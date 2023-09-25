Окаро Уайт: «Локо» приехал на Суперкубок без важных игроков, но все равно был близок к победе»

Форвард «Локомотива-Кубань» считает, что команда достойно выступила на Суперкубке Лиги ВТБ, где дошла до финала.

«Все было близко… Мы приехали на без важных игроков, еще один выбыл по ходу финала, но все равно сплотились и были очень близки к победе. Исход матча решили буквально отдельные эпизоды. Но мы бились! Мы здорово бились, и это дает оптимизм перед началом сезона.

Спасибо всем, кто болел за нас сегодня на трибунах. На каждом из матчей Суперкубка я прекрасно слышал, как поддерживают « ». Да, может на нашем фан-секторе были местные ребята, но ведь есть и такие, которые ездят вслед за нами из Краснодара! Это круто, я очень это ценю. На всех сложных выездах мы всегда слышим поддержку – и это дает нам сил», – заявил Уайт.

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