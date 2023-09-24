Сергей Кущенко: «Уровень Суперкубка заставил команды выкладываться, бороться с большим рвением, чем в товарищеских матчах. Турнир удался»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился мнением, что Суперкубок-2023 можно считать успешным. «Зенит» в концовке добился победы над «Локомотивом-Кубань» (85:83) и стал победителем турнира второй раз подряд.

– Турнир удался, на мой взгляд. Очень интересные игры, команды перед сезоном показали уже не предсезонный, а соревновательный баскетбол. Уровень Суперкубка заставил их выкладываться, бороться с большим рвением, чем в обычных товарищеских матчах. Много эмоций, много энергии. Оборотная сторона, к сожалению, травмы армейцев: (Антона) Астапковича, (Ливио) Жан‑Шарля, еще нескольких игроков. Но сколь бы неприятными ни были эти моменты, они тоже показатель высокого статуса Суперкубка.

В этом году мы поменяли формат, говорят, что он удался. Теперь обсуждаем с клубами, не длинный ли турнир получился. Три игры за четыре дня у каждой команды. «Нижний Новгород», допустим, играл в субботу в два часа дня, а в воскресенье в 17:00 уже вышел биться за третье место. Но обратите внимание, какое сопротивление нижегородцы оказали «Фенербахче». Устали, но не сдались.

– Может, стоит добавить в расписание Суперкубка день отдыха?

– Мы вынуждены подстраиваться под команды‑участницы. Выслушали их просьбы, учли графики. « » и только что отыграли в других серьезных турнирах, «Бешикташ» и «Фенербахче» пошли на изменение расписания ради участия в нашем Суперкубке. Каждая из команд преследует в подготовке определенные цели, мы не хотим этому мешать.

– В будущем лиги ВТБ будет проводиться только в Москве?

– Москва для всех удобнее с точки зрения логистики. Надо отметить и Москомспорт, с которым Единая лига находится в уникальной коммуникации. К тому же в каждом баскетбольном регионе проводятся свои предсезонные турниры: в – Кубок Хайретдинова, в Самаре – Кубок Приматова, в Санкт‑Петербурге – Кондрашина и Белова.

лига ВТБ, кстати, готова помочь с приглашением на эти региональные соревнования иностранных соперников. Сейчас же благодаря Суперкубку команда МБА впервые в истории сыграла с соперником уровня Евролиги – «Фенербахче». Уникальную возможность показать себя с лучшей стороны получил и «Нижний». Посмотрите, против каких имен сражались парни: (Джонатан) Мотли, (Марко) Гудурич, (Ник) Калатес. В каких еще обстоятельствах такое возможно? – сказал Кущенко «Матч ТВ».

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