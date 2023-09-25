Илона Корстин: «Суперкубок полностью оправдал высокие спортивные ожидания. Никто не отбывал номер»

Генеральный директор лиги ВТБ Илона Корстин подвела итоги Суперкубка-2023, победителем которого стал «Зенит».

« полностью оправдал высокие, прежде всего спортивные ожидания. В каждом матче были борьба, интрига и эмоции. Лучшие клубы Единой лиги ВТБ, команда Евролиги «Фенербахче» и участник Еврокубка «Бешикташ» – все бились за победу. Никто не отбывал номер, и все выкладывались по полной – отсюда и накал. Поздравляю « » с заслуженной победой, на сегодняшний день питерская команда выглядит сильнее остальных.

Отличный баскетбол показал « », сначала в овертайме обыграл ЦСКА, потом перешагнул через « », а вот в финале, на мой взгляд, команде Александра Секулича не хватило опыта. Благодарю турецкие клубы за то, что украсили наш суперкубок и добавили перчинки. МБА, например, никогда еще не играла против «Фенербахче», и для команды это был очень полезный опыт. Прилично выглядит «Нижний» – команда Зорана Лукича готова к старту сезона и находится в отличной форме. Хочу поблагодарить «Московский спорт» за совместную организацию суперкубка, а также всех зрителей, которые посетили «ВТБ-Арену», – рассказала Корстин.

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