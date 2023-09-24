Кайри Курич – MVP Суперкубка-2023. Воронцевич и Уэйр – в символической пятерке

Теги Андрей Воронцевич Зенит Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Боян Дублевич Каспер Уэйр Кайл Курич Окаро Уайт Джонатан Мотли Суперкубок Единой лиги ВТБ Баскетбол

Защитник «Зенита» Кайл Курич признан MVP Суперкубка-2023 Единой лиги ВТБ. Петербургский клуб в концовке добился победы над «Локомотивом-Кубань» (85:83) и стал победителем турнира второй раз подряд.

В финале Курич набрал 23 очка при 6 из 12 с игры. Его средняя результативность – 17,3 очка.

Лучшим тренером турнира признан Хавьер Паскуаль из «Зенита».

Символическая пятерка Суперкубка-2023: Каспер Уэйр (ЦСКА), Окаро Уайт («Локомотив-Кубань»), Андрей Воронцевич («Нижний Новгород»), Боян Дублевич («Зенит»), Джонатан Мотли («Фенербахче»).

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1 комментарий

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Док Аксель
Кайл по праву стал МVР Суперкубка, на хорошем уровне и результативно отыграл на турнире. Но по символической пятёрке есть вопросы.
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