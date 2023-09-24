Кайри Курич – MVP Суперкубка-2023. Воронцевич и Уэйр – в символической пятерке
Защитник «Зенита» Кайл Курич признан MVP Суперкубка-2023 Единой лиги ВТБ. Петербургский клуб в концовке добился победы над «Локомотивом-Кубань» (85:83) и стал победителем турнира второй раз подряд.
В финале Курич набрал 23 очка при 6 из 12 с игры. Его средняя результативность – 17,3 очка.
Лучшим тренером турнира признан Хавьер Паскуаль из «Зенита».
Символическая пятерка Суперкубка-2023: Каспер Уэйр (ЦСКА), Окаро Уайт («Локомотив-Кубань»), Андрей Воронцевич («Нижний Новгород»), Боян Дублевич («Зенит»), Джонатан Мотли («Фенербахче»).
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