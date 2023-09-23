Сергей Кущенко: «Одна из сильнейших команд Европы не смогла ничего придумать против защиты и движения мяча «Локо»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко подвел итоги третьего игрового дня Суперкубка.

В решающей игре Суперкубка в воскресенье сойдутся «Зенит» и « ».

«В первом полуфинале мы увидели работу интересной конструкции «Локомотива-Кубани», которая выращивает свою молодежь. С каждой игрой ребята матереют и принимают все более качественные решения. К тому же у них есть качественные легионеры, которые не вытесняют молодежь, а помогают ей. Сегодня мы видели, как одна из сильнейших команд Европы не смогла ничего придумать в концовке против защиты и движения мяча «Локомотива».

Новая формула турнира свела с молодой командой МБА, и их игра была равной, дошло до овертайма, накал борьбы как в плей-офф. Игра между и « » тоже была очень интересная, но что этот матч, что предыдущий они проиграли как под копирку, контролируя ход игры три четверти. Что касается « », то команда укомплектована высококлассными игроками, а у нижегородцев пока есть проблемы с ротацией», – заявил Кущенко.

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