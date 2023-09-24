Дуайт Ховард после отказа от «Уорриорз»: «Только ВОИН может выдержать путь познания. ВОИН не может ни на что жаловаться или сожалеть»

Чемпион НБА-2020 Дуайт Ховард на своей странице в соцсети оставил сообщение после информации инсайдеров о том, что « » отказался от варианта с подписанием с ним контракта.

«Только ВОИН (от «Уорриорз» – воины – Sports.ru) может выдержать путь познания. ВОИН не может ни на что жаловаться или сожалеть. Его жизнь – это бесконечный вызов. А вызовы не могут быть хорошими или плохими. Вызовы – это просто вызовы. 💯 В погоне за величием», – написал Ховард.

По информации Шэмса Чарании из The Athletic, «Голден Стэйт» отложил задачу по поиску усиления на «пятерку» на начало тренировочного лагеря.

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