«Голден Стэйт» не станет подписывать Дуайта Ховарда

Теги возможные переходы Голден Стэйт Дуайт Ховард НБА Баскетбол

«Голден Стэйт» отказался от варианта с заключением соглашения с центровым Дуайтом Ховардом, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

По информации журналиста, «Уорриорз» хотят сохранить гибкость в возможном принятии решений и вернутся к вопросу запасного бигмэна позднее: во время тренировочного лагеря или уже после начала сезона.

Чарания отмечает, что Ховард в ближайшую неделю еще попытается вернуться в Лигу и начнет переговоры с другими командами НБА.

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5 комментариев

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laziofan
Эххх... хотелось чтобы Супермен завершил карьеру в НБА.
+5
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Scorpion69
Жаль.
+2
0
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Антон Антнов
Э, а кто Йокичу по рукам херачить будет?
0
0
0
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unrecyclable
Ответ laziofan
Эххх... хотелось чтобы Супермен завершил карьеру в НБА.
Карьеру в НБА он уже завершил
+2
-2
0
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