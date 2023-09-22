« » отказался от варианта с заключением соглашения с центровым , сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

По информации журналиста, «Уорриорз» хотят сохранить гибкость в возможном принятии решений и вернутся к вопросу запасного бигмэна позднее: во время тренировочного лагеря или уже после начала сезона.

Чарания отмечает, что Ховард в ближайшую неделю еще попытается вернуться в Лигу и начнет переговоры с другими командами .

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