«Голден Стэйт» не станет подписывать Дуайта Ховарда
«Голден Стэйт» отказался от варианта с заключением соглашения с центровым Дуайтом Ховардом, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
По информации журналиста, «Уорриорз» хотят сохранить гибкость в возможном принятии решений и вернутся к вопросу запасного бигмэна позднее: во время тренировочного лагеря или уже после начала сезона.
Чарания отмечает, что Ховард в ближайшую неделю еще попытается вернуться в Лигу и начнет переговоры с другими командами НБА.
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