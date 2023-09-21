Свободный агент завершил общение с руководителями « », которое растянулось на два дня.

Как сообщает журналист Джейсон Дюмас, ветераны «Уорриорз» одобрили вариант с возможным переходом 37-летнего Ховарда.

Решение может быть принято в ближайшее время.

Ховард отправился из Сан-Франциско в Лос-Анджелес, где в четверг проведет совместную тренировку с игроками «Голден Стэйт» и .

Пол и Грин совместно готовятся к сезону.