Ветераны «Уорриорз» одобрили вариант с возможным подписанием Дуайта Ховарда
Свободный агент Дуайт Ховард завершил общение с руководителями «Голден Стэйт», которое растянулось на два дня.
Как сообщает журналист Джейсон Дюмас, ветераны «Уорриорз» одобрили вариант с возможным переходом 37-летнего Ховарда.
Решение может быть принято в ближайшее время.
Ховард отправился из Сан-Франциско в Лос-Анджелес, где в четверг проведет совместную тренировку с игроками «Голден Стэйт» Крисом Полом и Дрэймондом Грином.
Пол и Грин совместно готовятся к сезону.
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