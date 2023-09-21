Ветераны «Уорриорз» одобрили вариант с возможным подписанием Дуайта Ховарда

Теги возможные переходы Голден Стэйт Крис Пол Дуайт Ховард НБА Дрэймонд Грин Баскетбол

Свободный агент Дуайт Ховард завершил общение с руководителями «Голден Стэйт», которое растянулось на два дня.

Как сообщает журналист Джейсон Дюмас, ветераны «Уорриорз» одобрили вариант с возможным переходом 37-летнего Ховарда.

Решение может быть принято в ближайшее время.

Ховард отправился из Сан-Франциско в Лос-Анджелес, где в четверг проведет совместную тренировку с игроками «Голден Стэйт» Крисом Полом и Дрэймондом Грином.

Пол и Грин совместно готовятся к сезону

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4 комментария

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Maturmalai
Ответ Борис Потапкин
хоть бы реально перешёл
Неудержимые, часть 5
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Борис Потапкин
хоть бы реально перешёл
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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