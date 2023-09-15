Дуайт Ховард на следующей неделе встретится с «Голден Стэйт»
Чемпион НБА-2020 Дуайт Ховард (37 лет, 208 см) на следующей неделе встретится с «Голден Стэйт».
Как сообщает журналист Джейсон Дюма, тренировки пройдут во вторник и в среду. Ховард также пообщается с главным тренером Стивом Керром и генеральным менеджером Майком Данливи-младшим.
Дюма отмечает, что «Уорриорз» также встретятся с центровым Тони Брэдли (25 лет, 208 см), который в прошлом сезоне выступал за «Чикаго».
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