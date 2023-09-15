Дуайт Ховард на следующей неделе встретится с «Голден Стэйт»

Теги Голден Стэйт Майк Данливи-младший Дуайт Ховард НБА Стив Керр Тони Брэдли Баскетбол

Чемпион НБА-2020 Дуайт Ховард (37 лет, 208 см) на следующей неделе встретится с «Голден Стэйт».

Как сообщает журналист Джейсон Дюма, тренировки пройдут во вторник и в среду. Ховард также пообщается с главным тренером Стивом Керром и генеральным менеджером Майком Данливи-младшим.

Дюма отмечает, что «Уорриорз» также встретятся с центровым Тони Брэдли (25 лет, 208 см), который в прошлом сезоне выступал за «Чикаго».

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11 комментариев

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tu-tang
Всю свою молодость Крис Пол и Дуайт Ховард пытались объединиться. И вот, на старости, пансионат "Золотой дождь над Сан Франциско" даст(?) такую возможность.
+7
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+7
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Xcd Ddd
Ховард это несерьёзно, это не спортивная злость и чемпионскими амбициями в такой обстановке пахнуть не будет
+3
-1
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Xcd Ddd
Ответ Pit Moon
"Дуайт Ховард на следующей неделе встретится с «Голден Стэйт» " Ну честно говоря, Дуайт давно уже не на пике, какие у него шансы против «Голден Стэйт»? Если раньше он ещё хотя бы в защите мог неплохо им оппонировать, то в атаке 1-5 будет сложно, даже если предположить, что осталось некоторое преимущество в атлетизме (сомнительно весьма...). Жаль ветерана...
и ты зарегистрировался ради этой шутки сейчас?
+3
-1
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Abdulla
Ответ Pit Moon
"Дуайт Ховард на следующей неделе встретится с «Голден Стэйт» " Ну честно говоря, Дуайт давно уже не на пике, какие у него шансы против «Голден Стэйт»? Если раньше он ещё хотя бы в защите мог неплохо им оппонировать, то в атаке 1-5 будет сложно, даже если предположить, что осталось некоторое преимущество в атлетизме (сомнительно весьма...). Жаль ветерана...
https://www.meme-arsenal.com/memes/46807e8dd3ce83065eda457bec17743d.jpg
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ID89
Решили юморка в сезон добавить
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Tim Timson
сбор 76х в истории НБА?)
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megoBaks
Пивка попить
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Pit Moon
"Дуайт Ховард на следующей неделе встретится с «Голден Стэйт» " Ну честно говоря, Дуайт давно уже не на пике, какие у него шансы против «Голден Стэйт»? Если раньше он ещё хотя бы в защите мог неплохо им оппонировать, то в атаке 1-5 будет сложно, даже если предположить, что осталось некоторое преимущество в атлетизме (сомнительно весьма...). Жаль ветерана...
0
0
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Pit Moon
Ответ Xcd Ddd
и ты зарегистрировался ради этой шутки сейчас?
Нет, олд акк sports.ru, я пишу непотребности чтобы такие океанические глубины аналитики не тревожить - "Ховард это несерьёзно, это не спортивная злость"! Токси дальше, Ддд.
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