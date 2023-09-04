4-кратный чемпион НБА Андре Игудала рассказал, почему его многолетний товарищ (« ») преуспевает во многих видах спорта.

Этим летом Карри стал чемпионом турнира по гольфу среди знаменитостей.

«У меня есть ответ, почему Стеф так хорош во всем, что связано со зрительно-моторной координацией.

Просто посмотрите фильм «Расплата». Я никогда этого не говорил, но пытаюсь выдать как комплимент. Стеф находится где-то в этом спектре, на грани с чем-то «нечеловеческим». Он лучше нас всех. Во всех видах спорта, в которых я видел его, он очень хорош.

Но Стеф любит гольф. Знаете, как это бывает. Когда у тебя есть энтузиазм по отношению к чему-то, случаются великие вещи. К тому же он играл в юном возрасте, а это большое преимущество», – сказал Игудала.

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