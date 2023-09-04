Андре Игудала объяснил, чем уникален Карри: «Просто посмотрите фильм «Расплата». Стеф находится где-то в этом «нечеловеческом» спектре»

Теги Голден Стэйт Андре Игудала НБА Стефен Карри Баскетбол

4-кратный чемпион НБА Андре Игудала рассказал, почему его многолетний товарищ Стефен КарриГолден Стэйт») преуспевает во многих видах спорта.

Этим летом Карри стал чемпионом турнира по гольфу среди знаменитостей.

«У меня есть ответ, почему Стеф так хорош во всем, что связано со зрительно-моторной координацией.

Просто посмотрите фильм «Расплата». Я никогда этого не говорил, но пытаюсь выдать как комплимент. Стеф находится где-то в этом спектре, на грани с чем-то «нечеловеческим». Он лучше нас всех. Во всех видах спорта, в которых я видел его, он очень хорош.

Но Стеф любит гольф. Знаете, как это бывает. Когда у тебя есть энтузиазм по отношению к чему-то, случаются великие вещи. К тому же он играл в юном возрасте, а это большое преимущество», – сказал Игудала.

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3 комментария

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udod
лучшая "Расплата" с Мелом Гибсоном
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Рахон Р.
Ответ udod
лучшая "Расплата" с Мелом Гибсоном
причём два варианта
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k1rr
Ответ udod
лучшая "Расплата" с Мелом Гибсоном
тоже сразу вспомнил этот эталонный фильм
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