Лука Дончич пропустит товарищеский матч против сборной Литвы

Лидер словенцев не поможет команде во встрече с литовцами.

Лука Дончич официально не сыграет в сегодняшнем матче против сборной Литвы, который начнется в 19.30 по московскому времени.

Однако было объявлено, что он будет готов к завтрашней игре против Латвии.

Дончич принял участие в первом товарищеском матче Словении против Германии 8 августа, но пропустил ответную игру 10 августа.

В своем первом матче разыгрывающий набрал 19 очков (5 из 11 с игры, 6 из 13 штрафных), 3 подбора и 5 передач, но Словения проиграла дома со счетом 89:103.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
logoсборная Словении
logoсборная Литвы
logoЛука Дончич
товарищеские матчи
