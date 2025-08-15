Фото
«Валенсия» подписала члена защитной сборной G-лиги Исаака Ногеса

21-летний защитник продолжит карьеру в испанском клубе.

«Валенсия» объявила о заключении 2-летнего соглашения с Иссаком Ногесом (196 см).

Ногес присоединился к клубу в статусе свободного агента, проведя прошлый сезон в фарм-клубе «Портленда» в G-лиге.

Баскетболист был включен в символическую защитную сборную Лиги развития (заняв третье место в голосовании за «Лучшего защищающегося»). В 40 матчах его средние показатели составили 2,5 очка, 5,2 подбора, 3,9 передачи и 2,1 перехвата.

