Вассилис Спанулис: «В субботу Яннис Адетокумбо начнет полноценные тренировки»

Тренер сборной Греции заверил, что Адетокумбо будет готов к ближайшим играм.

«С ним все будет в порядке. В субботу он начнет тренироваться с нами в обычном режиме, как и планировалось. Он уже работает с нами в упражнениях 5 на 0.

Он уже провел тренировку с контактом вместе с некоторыми игроками нашей команды. В субботу он начнет полноценные занятия», – заявил Спанулис .

На данный момент греки провели 4 игры в рамках подготовки к Евробаскету-2025 (2 победы, 2 поражения) без своего лидера Янниса Адетокумбо .

20 августа греки сыграют товарищеский матч с Латвией, 22 августа – с Италией.