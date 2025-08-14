0

Аду Тьеро успеет восстановиться от травмы к тренировочному лагерю «Лейкерс»

Новичок «Лейкерс» будет готов к тренировочному лагерю.

Аду Тьеро, выбранный во втором раунде драфта 2025 года, как ожидается, будет готов к тренировочному лагерю «Лейкерс» после того, как пропустил всю Летнюю лигу из-за травмы левого колена, полученной в NCAA.

21-летний форвард был выбран «Бруклином» под 36-м номером драфта и обменян в «Лейкерс» за 45-й пик и денежную компенсацию в рамках сделки между семью командами, в результате которой Кевин Дюрэнт перешел из «Финикса» в «Хьюстон».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
logoЛейкерс
logoАду Тьеро
logoНБА
травмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Японец из «Лейкерс» оригинально готовится к сезону – с сумоистами
11сегодня, 12:10
Бобан Марьянович: «Борьба за MVP-2026 будет между ним Лукой Дончичем и Николой Йокичем»
9сегодня, 06:20
Остин Ривз хочет получать как Тайлер Хирро – 30 миллионов долларов в год
21сегодня, 03:58
Остин Риверс: «У Леброна Джеймса нет и половины атакующих навыков, которыми обладает Кевин Дюрэнт»
40вчера, 16:04
Главные новости
Товарищеские матчи. Испания встретится с Францией, Литва сыграет с Латвией и другие матчи
сегодня, 09:09
Горан Драгич сравнил Александера Секулича с Пиноккио
сегодня, 12:02Фото
Сергей Торопов завершил карьеру в 35 лет
6сегодня, 09:16
«Хороший источник энергии». Джарен Джексон сменит 13-й номер на 8-й
3сегодня, 06:43
Кевин Гарнетт: «Когда смотрю на Янниса Адетокумбо, я горжусь. Чувствую себя отцом»
2сегодня, 06:38
Бобан Марьянович: «Борьба за MVP-2026 будет между ним Лукой Дончичем и Николой Йокичем»
9сегодня, 06:20
Кевин Дюрэнт и «Хьюстон» еще не вели переговоров о продлении контракта
сегодня, 05:51
Том Дандон планирует оставить «Блэйзерс» в Портленде
7сегодня, 05:33
Стив Керр: «Если бы не Стеф Карри, я бы продержался несколько лет и ушел»
15сегодня, 05:23
Совет управляющих НБА единогласно одобрил продажу «Бостона» Биллу Чисхолму
сегодня, 05:06
Ко всем новостям
Последние новости
Итан Томпсон принял приглашение в тренировочный лагерь «Майами»
сегодня, 12:20
Киллиан Хэйс хочет вернуться в НБА
сегодня, 12:12
Винс Хантер покинул «Зенит»
1сегодня, 10:13
Зоран Драгич: «Сам попрощался со сборной. Тренер сказал, что я больше ничего не могу дать команде»
6сегодня, 07:11
Этторе Мессина: «Дончич забыл, что Чанчар и Нибо восстанавливаются после серьезных травм»
1сегодня, 07:02
«Виллербан» продлил контракт с Шакилом Харрисоном
сегодня, 06:26
Андрей Мартюк: «В моей карьере наступил момент двигаться дальше»
вчера, 19:15
Андрей Ведищев об уходе Мартюка: «Рано или поздно наступает момент, когда нужно отпустить подготовленных игроков в собственный путь»
вчера, 19:10
Наталия Фураева: «Теперь еще более активно разделяем арены с хоккеем и разными шоу и концертами»
1вчера, 17:52
Илона Корстин: «Лига ВТБ планирует провести внутрисезонный турнир с участием зарубежных клубов»
вчера, 17:42