Аду Тьеро успеет восстановиться от травмы к тренировочному лагерю «Лейкерс»

Новичок «Лейкерс» будет готов к тренировочному лагерю.

Аду Тьеро, выбранный во втором раунде драфта 2025 года, как ожидается, будет готов к тренировочному лагерю «Лейкерс» после того, как пропустил всю Летнюю лигу из-за травмы левого колена, полученной в NCAA.

21-летний форвард был выбран «Бруклином» под 36-м номером драфта и обменян в «Лейкерс» за 45-й пик и денежную компенсацию в рамках сделки между семью командами, в результате которой Кевин Дюрэнт перешел из «Финикса» в «Хьюстон».