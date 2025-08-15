0

Светислав Пешич: «Больше всего меня тревожит, сможем ли мы вообще задействовать Мицича»

Главный тренер сборной Сербии обеспокоен травмами игроков.

«Мы не в лучшей форме. Смаилагич и Трифунович до сих пор не готовы к тренировкам. Мы пытаемся вернуть Васу [Мицича], но процесс идет не так, как мы планировали. Васа старается, прилагает усилия, но он все еще испытывает боль. Посмотрим – в ближайшие дни нам придется постепенно принимать решения, но в целом остальные игроки в порядке.

Мы продолжим тренировки, продолжим работу. Конечно, эти травмы вызывают беспокойство. Буду полностью откровенен: больше всего меня тревожит, сможем ли мы вообще задействовать Мицича. Он старается, и мы пытаемся его вернуть, но процесс идет медленно», – заявил Пешич перед перед очередным товарищеским матчем, на этот раз против Чехии в рамках турнира в Мюнхене.

Разыгрывающий «Хапоэля Тель-Авив» Василие Мицич летал с командой на Кипр, где проводились товарищеские игры против Греции и сборной Кипра, но не принял в них участия.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Eurohoops
logoсборная Сербии
Урош Трифунович
товарищеские матчи
logoВасилие Мицич
logoАлен Смаилагич
Светислав Пешич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Эдриан Воджнаровски: «США столкнутся с серьезными проблемами на Олимпийских играх-2028»
1013 августа, 05:55
Никола Йокич набрал 23 очка и 19 подборов в товарищеском матче против сборной Греции
910 августа, 05:29Видео
Светислав Пешич: «Жаль, что Яннис Адетокумбо отсутствует. Ради него мы и запланировали этот турнир»
9 августа, 13:55
Главные новости
Джейлен Брансон с отрывом лидирует по очкам в клатче за последние пять плей-офф
6 минут назадФото
Товарищеские матчи. Словения встретится с Литвой и другие матчи
411 минут назадLive
Яннис Адетокумбо сыграет в товарищеской встрече Греции и Латвии
34 минуты назад
Стефен Карри: «Нам нужны несколько новых игроков, чтобы выйти на следующий уровень»
51 минуту назад
Лука Дончич пропустит товарищеский матч против сборной Литвы
2сегодня, 15:28
Топ-менеджер НБА: «С Эйтоном и Смартом «Лейкерс» точно стали лучше. Я вижу их в финале Запада»
24сегодня, 09:58
Стив Керр: «Каждый раз, когда мы ужинаем, Грегг Попович поднимает бокал и говорит: «За Тима Данкана»
3сегодня, 09:06
«Бруклин» Егора Дёмина проведет первый матч нового сезона против «Шарлотт»
11сегодня, 08:44
Танасис Адетокумбо передачей из-за спины вывел Костаса Адетокумбо на данк
4сегодня, 08:22Видео
Ник Нерс о Джоэле Эмбииде: «Все новости положительные»
5сегодня, 07:49
Ко всем новостям
Последние новости
Санти Альдама рискует пропустить Евробаскет из-за травмы
сегодня, 14:50
«Енисей» представил новый логотип
сегодня, 14:30Фото
Вассилис Спанулис: «В субботу Яннис Адетокумбо начнет полноценные тренировки»
сегодня, 09:26
Расписание сезона-2025/26: Кевин Дюрэнт впервые сыграет против «Финикса» в составе «Хьюстона» 24 ноября, «Даллас» Энтони Дэвиса встретится с «Лейкерс» 28 ноября
6сегодня, 05:27
Опубликовано видео с тренировки Стефена Карри в летнем лагере
2вчера, 17:41Видео
Кристапс Порзингис: «У меня с Лукой Дончичем нормальные отношения»
вчера, 16:26
Аду Тьеро успеет восстановиться от травмы к тренировочному лагерю «Лейкерс»
1вчера, 12:25
Итан Томпсон принял приглашение в тренировочный лагерь «Майами»
вчера, 12:20
Киллиан Хэйс хочет вернуться в НБА
вчера, 12:12
Винс Хантер покинул «Зенит»
1вчера, 10:13