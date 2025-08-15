Светислав Пешич: «Больше всего меня тревожит, сможем ли мы вообще задействовать Мицича»

Главный тренер сборной Сербии обеспокоен травмами игроков.

«Мы не в лучшей форме. Смаилагич и Трифунович до сих пор не готовы к тренировкам. Мы пытаемся вернуть Васу [Мицича], но процесс идет не так, как мы планировали. Васа старается, прилагает усилия, но он все еще испытывает боль. Посмотрим – в ближайшие дни нам придется постепенно принимать решения, но в целом остальные игроки в порядке.

Мы продолжим тренировки, продолжим работу. Конечно, эти травмы вызывают беспокойство. Буду полностью откровенен: больше всего меня тревожит, сможем ли мы вообще задействовать Мицича. Он старается, и мы пытаемся его вернуть, но процесс идет медленно», – заявил Пешич перед перед очередным товарищеским матчем, на этот раз против Чехии в рамках турнира в Мюнхене.

Разыгрывающий «Хапоэля Тель-Авив» Василие Мицич летал с командой на Кипр, где проводились товарищеские игры против Греции и сборной Кипра, но не принял в них участия.