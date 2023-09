Андре Игудала: «Сейчас каждый сидит в телефоне в большом перерыве. Это показывает уровень уважения к самому баскетболу»

4-кратный чемпион и бывший игрок НБА Эван Тернер стали гостями подкаста Джей Джей Редика The Old Man And the Three.

Игудала рассказал о проблеме, которая появилась у баскетболистов после появления социальных сетей.

« , мой товарищ, он является амбассадором НБА уже многие годы. И он был одним из первых парней, кого я увидел с мобильным телефоном в большом перерыве. Я такой: «Убери телефон. О чем ты думаешь?». Он сказал, что пишет своему отцу. Я ответил: «Да плевать мне, кому ты там пишешь».

И последние вот эти наши годы в Лиге: абсолютно каждый сидит в телефоне в перерыве. И я считаю, что это отвлекает внимание. Это отвлекает от соревновательного духа игры.

А про новичков я вообще молчу. Я такой: «Бро, мы в 40 очков летим». Ладно, «-40» к перерыву мы не проигрывали, но я говорю: «Мы проигрываем, убери свой телефон». А они искренне не понимают, что в этом такого.

А я в то же время не хочу становиться тем старым ворчуном, которому все не нравится. Просто это показывает уровень уважения к самому баскетболу», – сказал Игудала.

