Яннис Адетокумбо сыграет в товарищеской встрече Греции и Латвии

Лидер греков впервые выйдет на площадку в рамках подготовки к Евробаскету.

По информации журналиста Харриса Ставроу из Sport24, Яннис Адетокумбо сможет принять участие в товарищеском матче сборных Греции и Латвии, который пройдет 20 августа в Афинах.

Этим летом Адетокумбо еще не играл за национальную сборную. Ранее сообщалось, что его отсутствие в первых подготовительных матчах было связано с невыплатой страховки со стороны Греческой федерации баскетбола.

Греция проведет еще три матча в рамках подготовки к Евробаскету-2025: сначала сыграет с Латвией (20 августа) и Италией (22 августа) на турнире Acropolis Tournament, а затем проведет заключительную контрольную игру против Франции (24 августа).