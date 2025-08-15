0

Яннис Адетокумбо сыграет в товарищеской встрече Греции и Латвии

Лидер греков впервые выйдет на площадку в рамках подготовки к Евробаскету.

По информации журналиста Харриса Ставроу из Sport24, Яннис Адетокумбо сможет принять участие в товарищеском матче сборных Греции и Латвии, который пройдет 20 августа в Афинах.

Этим летом Адетокумбо еще не играл за национальную сборную. Ранее сообщалось, что его отсутствие в первых подготовительных матчах было связано с невыплатой страховки со стороны Греческой федерации баскетбола.

Греция проведет еще три матча в рамках подготовки к Евробаскету-2025: сначала сыграет с Латвией (20 августа) и Италией (22 августа) на турнире Acropolis Tournament, а затем проведет заключительную контрольную игру против Франции (24 августа).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница журналиста Харриса Ставроу в соцсети X
logoсборная Греции
logoЯннис Адетокумбо
logoсборная Латвии
товарищеские матчи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Вассилис Спанулис: «В субботу Яннис Адетокумбо начнет полноценные тренировки»
сегодня, 09:26
Танасис Адетокумбо передачей из-за спины вывел Костаса Адетокумбо на данк
4сегодня, 08:22Видео
Яннис Адетокумбо ждет письменного разрешения от «Милуоки» на участие в матчах за сборную
2вчера, 04:55
Главные новости
Джейлен Брансон с отрывом лидирует по очкам в клатче за последние пять плей-офф
5 минут назадФото
Товарищеские матчи. Словения встретится с Литвой и другие матчи
410 минут назадLive
Стефен Карри: «Нам нужны несколько новых игроков, чтобы выйти на следующий уровень»
50 минут назад
Лука Дончич пропустит товарищеский матч против сборной Литвы
2сегодня, 15:28
Топ-менеджер НБА: «С Эйтоном и Смартом «Лейкерс» точно стали лучше. Я вижу их в финале Запада»
24сегодня, 09:58
Стив Керр: «Каждый раз, когда мы ужинаем, Грегг Попович поднимает бокал и говорит: «За Тима Данкана»
3сегодня, 09:06
«Бруклин» Егора Дёмина проведет первый матч нового сезона против «Шарлотт»
11сегодня, 08:44
Танасис Адетокумбо передачей из-за спины вывел Костаса Адетокумбо на данк
4сегодня, 08:22Видео
Ник Нерс о Джоэле Эмбииде: «Все новости положительные»
5сегодня, 07:49
«Приятно снова носить обе кроссовки». Тайриз Халибертон снял защитный ботинок
3сегодня, 07:23Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Светислав Пешич: «Больше всего меня тревожит, сможем ли мы вообще задействовать Мицича»
сегодня, 15:12
Санти Альдама рискует пропустить Евробаскет из-за травмы
сегодня, 14:50
«Енисей» представил новый логотип
сегодня, 14:30Фото
Вассилис Спанулис: «В субботу Яннис Адетокумбо начнет полноценные тренировки»
сегодня, 09:26
Расписание сезона-2025/26: Кевин Дюрэнт впервые сыграет против «Финикса» в составе «Хьюстона» 24 ноября, «Даллас» Энтони Дэвиса встретится с «Лейкерс» 28 ноября
6сегодня, 05:27
Опубликовано видео с тренировки Стефена Карри в летнем лагере
2вчера, 17:41Видео
Кристапс Порзингис: «У меня с Лукой Дончичем нормальные отношения»
вчера, 16:26
Аду Тьеро успеет восстановиться от травмы к тренировочному лагерю «Лейкерс»
1вчера, 12:25
Итан Томпсон принял приглашение в тренировочный лагерь «Майами»
вчера, 12:20
Киллиан Хэйс хочет вернуться в НБА
вчера, 12:12