«Енисей» представил новый логотип

Красноярский клуб обновил эмблему.

«Лев – олицетворение силы, смелости и лидерства. Он символизирует решительность в борьбе, дух победителя и готовность идти вперед. Его образ подчеркивает стремление команды сражаться до конца и не отступать перед вызовами.



Особое значение лев имеет для Красноярского края – он изображен на гербе региона и является одним из его официальных символов. Это делает его аллегорическим зверем, глубоко укорененным в местной идентичности.



Таким образом, новый логотип объединяет спортивную мощь клуба с историческим и культурным наследием региона, подчеркивая нашу связь с родным краем», – говорится в заявлении «Енисея ».