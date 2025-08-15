«Енисей» представил новый логотип
Красноярский клуб обновил эмблему.
«Лев – олицетворение силы, смелости и лидерства. Он символизирует решительность в борьбе, дух победителя и готовность идти вперед. Его образ подчеркивает стремление команды сражаться до конца и не отступать перед вызовами.
Особое значение лев имеет для Красноярского края – он изображен на гербе региона и является одним из его официальных символов. Это делает его аллегорическим зверем, глубоко укорененным в местной идентичности.
Таким образом, новый логотип объединяет спортивную мощь клуба с историческим и культурным наследием региона, подчеркивая нашу связь с родным краем», – говорится в заявлении «Енисея».
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Енисея»
